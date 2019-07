Bientôt un site pour découvrir l'ensemble des références de cidre

Redonner aux Français le goût du cidre et leur faire découvrir toutes les références qui peuvent exister : ce sont les objectifs que souhaitent développer Camille Guilleminot et son associé, Pierre-Antoine Rouger.

"Il y a beaucoup à faire"pour le cidre

C'est en sortant de cinq ans d'étude à Neoma business school à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) que Camille Guilleminot se lance dans la création de son entreprise. Elle décide alors de se lancer dans un domaine particulier : le cidre, "un produit pour lequel il y a beaucoup à faire", explique la jeune femme.

"J'ai une grand-mère normande et grand-père breton.", raconte Camille Guilleminot. "J'ai donc bu du cidre très jeune." C'est en Angleterre qu'elle découvre "une culture du cidre très différente par rapport à la France", avec des références de cidre aussi nombreuses que les références de vin dans l'Hexagone.

Elle en vient à lancer la Calyce box, à 24,90 €, qui propose à ses abonnés de "recevoir tous les mois, trois cidres français de toutes les régions et un cidre étranger". Un guide de dégustation est proposé "car on ne sait pas toujours comment est fabriqué du cidre pour revaloriser le travail artisanal".

Référencer les cidres

Dans le prolongement de cette box, Camille Guilleminot et Pierre-Antoine Rouger ont lancé, avec succès, un financement participatif permettant de réunir plus de 8000 € sur les 6000€ espérés. "On a beaucoup d'abonnés qui nous disaient avoir apprécié un cidre, mais qui ne le retrouvaient plus en magasin."

Le lancement de cette cidrothèque en ligne permettra d'avoir accès à de nombreuses références (une cinquantaine pour commencer) et de les commander sans avoir à s'abonner. "Les cidres seront répertoriés en fonction des régions et des terroirs.", poursuit Camille Guilleminot, qui souhaite, à terme, pouvoir proposer l'ensemble des cidres qui existent en France. Rendez-vous à partir du mois d'octobre 2019.

calyce-cider.com

