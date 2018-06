Cidre Cotentin : l'Appellation d'Origine Protégée accordée par l'Europe

Doux, brut et même extra-brut : sous toutes ses formes, le Cidre Cotentin, non pasteurisé, non sucré, est caractérisé par sa fermentation et sa prise de mousse naturelle et sa fabrication traditionnelle.

Les producteurs du Cotentin avaient décroché l'Appellation d'origine contrôlée (AOC) en 2016, accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après plus de quinze ans de procédure. Mardi 26 juin 2018, c'est la commission européenne qui vient de valider l'Appellation d'origine protégée (AOP) du produit normand.

Bientôt l'huître et le bulot ?

"Le cidre Cotentin se distingue par sa couleur qui se situe entre le jaune paille et le jaune orangé, son effervescence fine, et à la dégustation par un équilibre où prédominent les saveurs amères" selon le cahier des charges de l'AOC.

La Région Normandie soutient en ce moment plusieurs autres labellisations, comme le bulot de Granville ou l'huître de Normandie.