Tendance Emploi: jeudi 2 août

A Caen un établissement pour personnes âgées, recherche une aide-soignante en CDI pour travailler au quotidien avec des séniors: soins de prévention et de maintien, relationnel, restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie. Les débutants sont acceptés.



Numéro d'offre 86 88 28 I



Dans l'Orne une société spécialisée dans la photographie aérienne recherche 2 commerciaux pour intervenir auprès d'une clientèle pré-sélectionnée sur l'Orne et sa zone limitrophe. Les débutants sont acceptés, le véhicule est indispensable.



Numéro d'offre 92 94 56 E



Enfin à la Haye du Puits, une entreprise recherche rapidement un ambulancier ou une ambulancière en CDI pour 35h hebdomadaire, vous devez posséder le certificat professionnel de taxi de la Manche





Numéro d'offre 69 75 34 I