Saint-Lô. Presse, radio, web : Tendance Ouest recrute en Normandie

Avec une radio (26 fréquences, 220 000 auditeurs / jour), deux hebdomadaires diffusés gratuitement à Caen (35 000 exemplaires) et Rouen (50 000 exemplaires) et un site web (près d'un million de pages vues par mois), Tendance Ouest est le premier groupe plurimédia de Normandie.

Dans le cadre de son développement, notre entreprise de presse recrute et recherche actuellement trois journalistes pour compléter ses équipes implantées à Saint-Lô et Cherbourg (Manche), Alençon (Orne), Fécamp et Rouen (Seine-Maritime) et Caen (Calvados).

Découvrez nos offres d'emploi :

• Tendance Ouest recrute un journaliste web vidéo (H/F)

• Tendance Ouest recrute un journaliste web secrétaire de rédaction (H/F)

• Tendance Ouest recrute un journaliste plurimédia (H/F)



Filiale d'un groupe régional indépendant de presse et de communication, Régie Ouest recherche par ailleurs pour Tendance Ouest un attaché commercial. Pour en savoir plus, cliquer ici.