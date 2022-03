Les héros de Marvel dans une série T.V ?

Selon Deadline.com, ABC et le bras télévisuel de Marvel discuteraient de l'éventualité de transposer le monde façonné par l'éditeur au petit écran, dans une série en prises de vue réelle. Le site spécialisé précise que les deux parties ne sont qu'à la base du développement du projet, loin d'être défini.

Les super-héros les plus emblématiques de Marvel ne devraient pas apparaître dans le projet. Ces derniers continueront à être réservés au grand écran, à l'instar de Iron Man, Avengers ou bien le futur Guardians of the Galaxy.

DC Comics déjà sur le coup

Propriété de Warner Bros. depuis plusieurs décennies, DC Comics a l'habitude de voir ses héros apparaître dans des séries. Ce fut notamment le cas de Flash, mais aussi Superman à travers Loïs et Clarke et Smallville. La saison prochaine, les téléspectateurs pourront découvrir les aventures cathodiques de l'archer vert dans Arrow, diffusé sur CW.