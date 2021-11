Superman et Batman s'affronteront à coup de super-pouvoirs à l'été 2015

Le cinéaste participe déjà à l'écriture en compagnie de David S. Goyer, déjà présent au scénario de "Man of Steel" et de la trilogie "Batman" de Christopher Nolan. L'intrigue se basera librement sur "The Dark Knight Returns", une interprétation sombre de la mythologie des deux personnages, imaginée par Frank Miller ("300", "Sin City") en 1986.



Le film reposera sur les épaules d'Henry Cavill, acteur britannique parvenu à convaincre en Superman dans "Man of Steel", un des succès de l'été avec 635M$ de recettes mondiales. Pour Batman, les producteurs devront se passer de Christian Bale qui a fermement décidé de raccrocher la cape.



"Justice League" en 2017



"Batman contre Superman" devrait amorcer le point d'orgue des adaptations DC Comics au cinéma, à savoir "Justice League". Comme avec "Avengers" pour Marvel Comics, ce long métrage explorera la nécessité des super-héros de DC à s'unir pour surmonter une grande menace.



D'après The Hollywood Reporter, "Justice League" pourrait arriver au cinéma dès 2017. Avant cela, en 2016, Warner Bros. réfléchirait à dédier un film à Flash. Ce personnage lancé en 1940 possède le pouvoir de se déplacer à une vitesse prodigieuse.