Cherbourg. Jack Kirby, le père des Avengers, à l'honneur à Cherbourg

A l'occasion de la 9ème biennale du 9ème art, le musée Thomas Henry propose une exposition sur le dessinateur de comics Jack Kirby. Jack Kirby (1917-1994), le King of Comics, a dessiné entre autres Captain America, Thor, Hulk, Les Quatre Fantastiques, les Avengers, les X-Men ou encore le Quatrième Monde.

À travers un cheminement chronologique et thématique, près de 150 originaux seront présentés, planches, esquisses et illustrations pleine page, ainsi qu'une cinquantaine de pièces de collection, sérigraphies, figurines et statues, objets vintage, comic books... Les oeuvres exposées permettront de comprendre l'évolution du travail de Kirby, depuis le strip de presse des années 1930 jusqu'au graphic novel (roman graphique) des années 70, en passant par les comic books. L'exposition se déroulera sur 250 m². Des animations tout public rythmeront l'exposition, pour permettre de mieux comprendre le "style Kirby".

Ecoutez Louise Hallet, la conservatrice du musée Thomas Henry, nous présenter cette exposition événement:

Visites commentées:

• 25 mai 2019

• 6, 15 et 27 juin 2019

• 4, 13, 23 et 27 juillet 2019

• 13, 17 et 27 août 2019

Dimanche en famille:

Rendez-vous familial et ludique associant un temps de visite et un temps de pratique artistique autour de la thématique des super héros du musée.

• 21 et 28 juillet.

• 18 et 25 août.

Du 25 mai au 1er septembre 2019 au Musée Thomas Henry, esplanade de la laïcité, Cherbourg en Cotentin du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et samedi et dimanche de 13h à 18h. Plus d'infos sur www.cherbourg.fr

