Bande-dessinée :"L'Epervier" en dédicaces à Cherbourg

Son héros, Yann de Kermeur, est un ancien pirate, devenu corsaire pour le roi de France, au XVIIIe siècle. Sous le crayon de Patrice Pellerin, il parcourt la Bretagne, la Guyane ou même Versailles.

"Mon héros est imaginaire, mais les décors, les objets, les costumes sont tellement inspirés de la vie réelle de l'époque que l'on peut croire qu'il a vraiment existé", explique Patrice Pellerin. L'auteur-dessinateur de L'Epervier est heureux de voir, dans l'exposition "Corsaires : entre mythes et réalités", ses planches entourées par des reliques des épaves corsaires du Cotentin.

Deux ans pour réaliser une B.D

"Il y a des boulets, des grappins, un canon dans la salle, et le public les retrouve sur les planches exposées". Tout en présentant des éléments historiques et archéologiques sur la vie des corsaires, l'exposition donne à voir comment Pellerin créé une BD. "Tout commence par le scénario, un peu comme dans un film. Et puis il y a les esquisses, avec beaucoup de documentation, la colorisation... Je fais tout moi-même. Il s'écoule parfois deux ans pour créer un seul tome de la série".

Le tome 8 de L'Epervier, Corsaire du Roy, est sorti le 1er novembre 2012.

Pratique :

Expostion "Corsaires : entre mythe et réalité", au Cercle Naval de Cherbourg, jusqu'au 23 janvier, de 14h à 17h30. Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30, avec dédicaces de Patrice Pellerin.

INTERVIEW - Patrice Pellerin nous parle de L'Epervier, une histoire entre mythe et réel