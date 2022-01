Pirates, corsaires et bande-dessinée au Cercle Naval

Les pirates ou autres corsaires font depuis longtemps rêver les enfants ou les plus grands... Le Cercle Naval de Cherbourg propose de les découvrir à travers une exposition : "Corsaires : entre mythe et réalité".

Histoire et archéologie

L'histoire, d'abord, avec des informations sur les fouilles archéologiques des navires corsaires La Dauphine et l’Aimable Grenot, découverts au large de Cancale (35). Les "pirates" locaux ne sont pas oublié, puisque des panneaux présentent aussi les corsaires de Cherbourg et de Saint-Vaast-la-Hougue, du XVIIème au XIXème siècles. Des pièces provenant du musée de l'Ile de Tatihou et du service historique de la Défense sont également exposées.

La part belle à l'imaginaire

Des planches originales de la bande-dessinée L'Epervier, dont le héros, Yann de Kermeur, est un corsaire du roi Louis XV, sont aussi exposées. Patrice Pellerin, l'auteur, sera présent samedi 19 janvier pour dédicacer ses B.D.

Des collégiens et lycéens sont aussi invités à visiter l'exposition, et à découvrir comment se façonne une bande-dessinée...

Pratique :

Exposition « Corsaires : entre Mythe et Réalité », du 17 au 23 janvier 2013 au Cercle Naval, place de la République à Cherbourg.

L’exposition est ouverte de 14h00 à 17h30, le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Patrice Pellerin sera en dédicace samedi, toute la journée.