Biennale de Cherbourg : en 2019, hommage à Jack Kirby, le roi des comics

Ce sera l'un des événements de l'été à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), du samedi 25 mai au dimanche 1er septembre 2019. Après Tardi, Moebius, Enki Bilal ou dernièrement Winsor Mc Cay, la Biennale du 9e Art sera consacrée à Jack Kirby, surnommé "the King of comics" (le roi des comics).

Les classiques de Marvel et DC

Cette exposition, qui se tiendra au musée Thomas Henry, s'inscrit dans un cycle consacré aux influences américaines dans le domaine de la bande dessinée mais aussi plus globalement des arts narratifs (films d'animation, illustration, jeux vidéo).

Jack Kirby est l'un des pères fondateurs du comics. Il imagine Captain America en 1940 avec Joe Simon. Il sera par la suite le co-créateur, avec Stan Lee, de nombreux super-héros, dans les années 60, qui font aujourd'hui encore la renommée de Marvel : Hulk, les X-Men, les Quatre Fantastiques, Avengers, Nick Furry, Thor, etc. Par la suite, il travaille pour DC Comics, dans les années 70, pour qui il crée le Quatrième Monde ou Kamandi.

Débarqué en Normandie !

Le roi des comics est aussi connu pour s'être battu pour obtenir ses droits d'auteur, et pour avoir combattu en France pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il participe d'ailleurs au débarquement en Normandie en 1944, dont on célèbre en 2019 le 75e anniversaire. Une expérience qui inspirera plus tard une autre série, les Losers.

La Biennale présentera une rétrospective de l'œuvre de Kirby depuis les années trente jusqu'à sa mort en 1994. Elle abordera l'avènement du genre des super-héros, l'impact de la censure, l'âge d'or chez Marvel, sa création la plus personnelle Le Quatrième Monde, et proposera aussi une section sur l'héritage de Jack Kirby.

En 2013, une exposition lui avait été consacrée à l'université de Caen (Calvados).