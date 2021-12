Cherbourg. Paquebots à Cherbourg : 2019, année de tous les records !

Alors que la saison 2018 des croisières n'est pas encore terminée à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), l'année 2019 s'annonce déjà exceptionnelle. À l'heure actuelle, 51 escales sont affichées au programme prévisionnel, contre une quarantaine cette année.

C'est un roi des mers, le Queen Elizabeth, qui ouvrira le bal, le 2 janvier 2019. Un autre navire de la Cunard est aussi attendu, le Queen Victoria, le 29 juin. Le 8 mai, le Costa Mediterranea cohabitera dans le port avec un autre géant : la frégate Hermione.

Neuf paquebots pour le D-Day

Pas moins de six doubles escales, avec deux paquebots à quai le même jour, sont prévues en 2019. On compte même des triples escales à deux reprises, les 5 et 8 juin. La semaine la plus chargée sera d'ailleurs celle du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie, avec pas moins de neuf escales programmées à Cherbourg du 4 au 9 juin 2019.