Super-héros : Marvel dévoile en photo sa luxueuse collection Blu-Ray

MTV a obtenu la première exclusivité sur le visuel du coffret baptisé Marvel Cinematic Universe: Phase One - Avengers Assembled. Destiné aux collectionneurs, l'objet numéroté s'avère une réplique de la mallette de Nick Fury contenant le Tesseract ou Cube cosmique, au rôle central dans la mythologie développée par Marvel sur grand écran.

Le coffret réunira les films de super-héros L'Incroyable Hulk, Iron Man et Iron Man 2 en version Blu-Ray. Thor, Captain America et Avengers seront déclinés en Blu-Ray mais aussi en Blu-Ray 3D. Un dixième et dernier disque complète l'offre, constitué de bonus inédits.

Marvel est resté discret sur le prix du Marvel Cinematic Universe: Phase One - Avengers Assembled. Sa date de sortie est fixée le 25 septembre prochain aux Etats-Unis.