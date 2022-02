La suite des aventures des héros de Marvel

Marvel Studios a détaillé le contenu de la "Phase 2", nom de son deuxième cycle cinématographique, qui sera initié le 3 mai 2013 avec Iron Man 3. La suite de Thor arrivera le 8 novembre 2013, sous le nom Thor : The Dark World, qui laisse entendre une exploration accrue des mondes voisins d'Asgard et la Terre.

2014 sera marquée par le grand retour, le 4 avril, de Captain America, pour une suite sous-titrée The Winter Soldier. Le long métrage confrontera le super-héros patriote à son ami Bucky Barnes, devenu un tueur amnésique au bras bionique.

Plus tard, le 1er août, Marvel tentera d'initier le grand public aux Gardiens de la galaxie avec, donc, Guardians Of the Galaxy, qui relatera les aventures d'un groupe de super-héros de différentes planètes qui combattent des menaces à l'échelle de l'univers.

Enfin, Marvel a officialisé le lancement du projet Ant-Man, dédié au scientifique fou Henry Pym, capable de rapetisser ou de grandir sur commande, mais aussi de communiquer avec les insectes. Edgar Wright dirigera le long métrage encore sans date de sortie.