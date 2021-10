Rouen. Plus de 200 plans de déplacement signés avec la Métropole

Elles sont désormais 203 entreprises, soit plus de 50 000 salariés, à avoir signé un plan de déplacement avec la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). Jeudi 14 novembre 2019, c'est Neoma business school qui a rejoint cette démarche, permettant de proposer aux employés des solutions alternatives à la voiture, par l'utilisation des transports en commun, le covoiturage ou le vélo.

Subvention des abonnements

"C'est un événement important pour Neoma, car les sujets concernant l'environnement nous tiennent beaucoup à cœur", justifie Delphine Manceau, directrice de l'école installée à Mont-Saint-Aignan. Avec ce partenariat, une subvention de 20 % des abonnements de transports en commun est proposée par la Métropole, qui procède aussi à une étude afin d'améliorer éventuellement la desserte de l'entreprise qui a signé.



Il s'agit de "limiter l'utilisation solo de la voiture, tout en augmentant la mobilité, et de conserver ainsi sa liberté de déplacement", explique Yvon Robert, le président de la Métropole. Jean-Pierre Philibert, directeur de la TCAR, précise que "cette signature permet de mieux cibler et fidéliser la clientèle. Ce sont ainsi 6 200 abonnements annuels et plus de 3 000 mensuels qui ont bénéficié de ces plans".

