Vivre vert. Deux livresà absolument consulter

Vivre vert, c'est dans l'air du temps et les éditeurs l'ont bien compris. Quelques incontournables pour être à la page.

À la maison

Face aux tutorats sur le net et autres ateliers qui incitent à fabriquer soi-même, l'édition s'est tout naturellement ouverte à ce nouveau secteur. À l'image de Larousse qui propose son Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien..., de Régine Quéva (128 pages, paru en 2018, 14,90 €). Le livre, à spirales, présente une cinquantaine de recettes simples, rapides et efficaces pour tous les instants de la vie quotidienne : cosmétiques et soins du corps, produits ménagers, produits à destination de nos amis à quatre pattes, terrasse, voiture. À chaque fois, il est fait appel à des ingrédients faciles à trouver (bicarbonate de soude, argile, vinaigre blanc...).

Au jardin

Au jardin, par exemple, la permaculture a le vent en poupe. Les livres se multiplient. Si l'on devait en retenir un, sorti en février 2019, ce serait La permaculture au jardin : mois par mois, de Damien Dekarz, éditions De Terran (15 €). L'ouvrage était très attendu avant même parution. C'est un guide pratique, facile d'utilisation. L'auteur, youtubeur, s'est fait une réputation.

Dans ce livre, on retrouve également ses méthodes et techniques pour obtenir un sol vivant, créer un compost, bouturer, etc. Les astuces sont nombreuses pour se passer de produits phytosanitaires et ainsi protéger la planète.

