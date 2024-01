Près du Havre. Un nouveau lieu de permaculture et d'écotourisme

Pauline Bobée, professeure de français pour les étrangers, et Camille Baudry, réflexologue, ont créé l'association La Cěpée (Centre d'éveil populaire à l'écologie et pour l'entraide) en 2020. Elles voulaient recréer du lien social et du lien à la nature grâce à la permaculture. "On s'appuie sur les principes de la permaculture qui ont pour but de développer des modes de vie et des modes de fonctionnement qui sont viables économiquement et qui préservent l'environnement", précise Camille Baudry. Les deux amies cherchaient un lieu pour développer leurs projets d'écotourisme, de permaculture et d'inclusion sociale. Pour soutenir l'association, les Villes de Montivilliers et de Fontenay ont proposé une mise en location longue durée de deux parcelles afin que La Cěpée puisse s'y installer.

Côté Fontenay, l'association va réaliser dès mai un potager participatif. En lien avec la Ville, la parcelle sera aussi aménagée avec un talus planté, une mare, des arbres fruitiers et des zones pour des ateliers de médiation animale avec de petits animaux tels que des chèvres, des poules et des lapins.

Côté Montivilliers, La Cěpée va lancer un chantier participatif pour la construction de trois écoconstructions destinées à la location touristique. "C'est un projet de plusieurs années, explique Pauline Bobée. On va réaliser ces constructions avec des matériaux de récupération et des matériaux biosourcés."

Pour découvrir le projet de l'association, une rencontre entre voisins, habitants, élus et membres de La Cěpée est organisée le mercredi 24 janvier à 18h30 au CFA BTP de Montivilliers (9 rue Henri-Matisse). L'association tiendra également son Assemblée générale le 3 février, avec visite des passerelles (sur inscription depuis le site internet de La Cěpée).

Tout au long de l'année, La Cěpée propose des animations (comme des randonnées ou des rallyes nature) à destination des scolaires, des structures sociales, des entreprises et des particuliers. Des conférences-débats autour de l'histoire et de l'écologie sont aussi régulièrement organisées à la médiathèque de Gonfreville-l'Orcher. Pour se financer, elle met en vente sur son site internet des meubles en bois de récupération.