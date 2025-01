Près du Havre. Des centaines de crapauds écrasés : avant le crapauduc, une opération pour les sauver

Entre février et mars, de nombreux crapauds et autres amphibiens en hibernation dans la forêt de Montgeon (Le Havre) rejoignent des mares situées à Fontaine-la-Mallet pour se reproduire. Ils sont très nombreux à se faire écraser en traversant la route près de Rouelles. 250 cadavres ont été comptabilisés en 2024.

A terme, un crapauduc

C'est en voulant rejoindre leur lieu de reproduction que les crapauds sont victimes de la route. - La Cépée

Cette année, l'association La Cépée est chargée de mettre en place un dispositif pour les sauver. Il s'agit d'un système de bâches et de seaux afin de bloquer les crapauds (espèce protégée) avant qu'ils traversent la route. Les animaux sont bloqués par les bâches et tombent dans des seaux enterrés. Ils seront relevés tous les matins entre février et mars afin de les compter, les sexer (déterminer le sexe de l'animal) et les faire traverser vers le bassin où ils se reproduisent.

Pauline Bobée, co-fondatrice et présidente de La Cépée. Impossible de lire le son.

Le but est de réaliser cette opération sur trois ans afin de récolter des données qui permettront à terme de faire des travaux pour un vrai crapauduc (certainement un tunnel passant sous la route).

Un chantier participatif

Pour sauver les crapauds, des bâches et des seaux vont être installés. - La Cépée

L'installation des bâches et des seaux est prévue dimanche 26 janvier. Le chantier est ouvert à tous. Il se fera en présence de Marius Jourdain, coordinateur du RPA Amphibiens et reptiles en péril du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Terres de l'Eure Pays d'Ouche. Il partagera ses connaissances sur les amphibiens et expliquera comment les manipuler correctement.

Si vous voulez participer à ce chantier participatif (à partir de 10h), il faut prévoir une tenue de chantier adaptée à la météo, un gilet jaune, des gants et un pique-nique si besoin. Vous pouvez vous inscrire au 06 40 43 56 25.

• A lire aussi. Dans la Manche, une route barrée et des milliers de tritons sauvés !