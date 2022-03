Épron. Questions à un membre de la Convention citoyenne pour le climat

Grégoire Fraty, habitant d'Epron (Calvados), fait partie des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention, voulue par le gouvernement, a pour but de proposer des solutions pour la transition écologique. Comment cela fonctionne ? Qui sont ces 150 personnes à en faire partie ? Autant de questions auxquelles a répondu Grégoire Fraty.

Comment avez-vous été choisi ?

Début septembre j'ai reçu un SMS me demandant si je voulais faire partie de cette Convention. Après m'être renseigné, j'ai répondu que cela m'intéressait. Ils m'ont appelé pour affiner mon profil statistique, et il se trouve que je correspondais au profil qu'il recherchait, puisqu'ils essayent d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Et me voilà dans cette aventure !

Qu'est-ce que l'on fait en tant que membre de cette Convention ?

On participe à des sessions de travail à Paris. Il y en a six au total, réparties d'octobre à janvier, où l'on se retrouve tous pour discuter sur différentes thématiques avec des experts. Chaque groupe est en charge d'une thématique, ensuite il y a des débats intra-groupes. Entre les sessions, il y a des temps de travail en visioconférence, mais aussi un investissement personnel. Par exemple, je vais rencontrer des associations, des élus, je lis des articles, des livres, etc.

Quel est l'intérêt d'une Convention citoyenne comme celle-ci ?

C'est un système très innovant, qui a le mérite de donner une partie du pouvoir du gouvernement aux citoyens. Peut-être que ça ne marchera pas, mais honnêtement j'y crois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personne représente son territoire avec ses spécificités. L'idée n'est pas de faire une mesure nationale imposée aux territoires, mais c'est de trouver la mesure, qui remonte des territoires, à appliquer au niveau national.

Quelle est la finalité ?

Nous allons, à la fin des sessions de travail, remettre un pack de propositions au gouvernement. Ce sera des propositions concrètes de lois, de règlements, de référendum, etc. Le gouvernement nous fera un retour et il y aura encore une session pour affiner nos propositions en fonction de ces retours.

La troisième session de travail a lieu le week-end du 16 et 17 novembre 2019.