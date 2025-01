[Photos] Près de Caen. Un centre flambant neuf pour traiter les insuffisances rénales

C'est un grand bâtiment qui vient de sortir de terre à Epron au nord de Caen. Un nouveau centre de dialyse a ouvert lundi 27 janvier, "pour accueillir les patients dans de meilleures conditions, avec plus de salles", introduit Guylaine Maury, directrice régionale des soins à l'association ANIDER qui a financé l'établissement. La dialyse consiste à filtrer le sang grâce à une machine - un dialyseur - pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Le dialyseur endosse le rôle de rein artificiel, et purifie le sang durant des sessions de quatre heures.

L'établissement dispose d'une salle de purification d'eau pour le bon fonctionnement du traitement.

Trois salles, comportant chacune douze lits, accueillent les patients en journée (matin, après-midi et soirée) avec vue sur le golf de Caen la Mer. L'agrandissement du centre permet d'accueillir plus de patients, qu'ils soient en attente d'une greffe de rein ou qu'ils ne souhaitent pas être transplantés. "On peut aussi recevoir des vacanciers, qui ne peuvent se déplacer longtemps sans centre de dialyse à proximité", souligne Guylaine Maury.

La dialyse nocturne

D'ici avril, l'établissement proposera la dialyse longue nocturne. "Elle dure 8 heures, et permettra aux patients de dormir durant leur traitement, ils pourront donc travailler en journée ou vaquer à leurs occupations." La méthode est plus douce et mieux supportée par les patients, qui seront installés dans des chambres individuelles avec salle de bains.

Des salles individuelles sont prévues.

Il existe 10 établissements de ce type en ex-Basse-Normandie. Le centre, où travaillent une quarantaine d'employés, est en partenariat avec le CHU de Caen et la clinique Saint-Martin.

Une mini-pharmacie y a aussi été installée.