Caen. Hockey sur glace : festival de buts pour les Drakkars face à Nantes

Le Hockey club de Caen (Calvados) comptait relancer une série de victoires samedi 9 novembre 2019. Après s'être imposé la semaine dernière face à Dunkerque, les Drakkars avaient la possibilité d'enchaîner un deuxième succès consécutif et ainsi faire oublier le revers du jeudi 31 octobre face à Brest.

Le match

Le match démarre très bien pour Caen qui arrive à dominer son sujet et à se créer quelques situations intéressantes. Malgré cette domination, Aleksi Makela écope d'une pénalité et laisse les siens 2 minutes. En supériorité numérique, les Corsaires de Nantes en profitent pour ouvrir le score. Karl Leveille, déjà buteur face à Caen en Coupe de France le 22 octobre 2019, permet à son équipe de mener bien assisté par Patrik Prokop et Frederic Bergeron (0-1, 8').

Coup de massue pour les Drakkars mais ces derniers ne baissent pas l'intensité proposée à leurs adversaires du soir. Les Normands se créent de nouvelles opportunités offensives et c'est finalement Joni Lavonen, assisté d'Enzo Cantagallo et Gasper Cerkovnik, qui vient égaliser pour Caen avant la première pause de la soirée (1-1, 19'). Égalisation méritée pour les hommes de Luc Chauvel qui ont dominé le premier tiers de cette rencontre.

Des pénalités et des buts

Le deuxième acte de la soirée commence comme le précédent s'est terminé. Les Drakkars sont offensifs et tentent de tromper le gardien nantais Vojtech Sedlacek. Les esprits sont chauds entre les deux formations. Les Nantais se retrouvent amputés de deux joueurs suite à deux pénalités rapprochées. C'est en double supériorité que les Caennais prennent donc l'avantage grâce à Remi Colotti assisté de Jaroslav Prosvic (2-1, 27'). Quelques instants plus tard, c'est Eric Aurard qui marque à son tour un but identique au précédent (3-1, 29'). Les Normands sont récompensés et leur domination paye. Loup Benoit alourdit le tableau d'affichage à la 34e minute suite à un bon travail d'André Ménard (4-1, 34'). Nantes se montre de nouveau offensif et suite à une parade de Ronan Quemener, une bagarre générale explose. Pas moins de cinq joueurs sont concernés et écopent tous d'une pénalité de 10 minutes. La fin du deuxième tiers-temps est plus équilibrée et les Drakkars conservent leur double break en rentrant aux vestiaires.

À la reprise, Yoann Robert vient apporter son palet à l'édifice assisté de Jaroslav Prosvic et d'Eric Aurard (5-1, 45'). En fin de rencontre, Nantes vient réduire l'écart grâce à Mark Logan (5-2, 57'). À l'issue d'une nouvelle altercation entre Mathieu Mony et Patrik Prokop, les Caennais s'imposent sur le score de 5 buts à 2. Malgré l'ouverture du score des Corsaires de Nantes, les Drakkars n'ont pas douté dans cette rencontre âpre et électrique, qu'ils ont dominé du début à la fin. Les Normands rendent une belle copie samedi 9 novembre 2019 face à un adversaire direct aux playoffs.

Les buteurs

Caen : J.Lavonen (E.Cantagallo, Gasper Cerkovnik, 8'), R.Colotti (J.Prosvic, 27'), L.Benoit (A.Ménard, 34'), Y.Robert (J.Prosvic, E.Aurard, 45').

Nantes : K.Leveille (P.Prokop, F.Bergeron, 19'), M.Logan (M.Hamrak, E.Dufournet, 57')

La réaction

André Ménard (joueur des Drakkars de Caen) : "Ce soir ça ne se voit peut-être pas sur le score mais Nantes c'est une équipe qui va jouer le haut de tableau. On a fait un match très complet donc ça fait du bien car on a quand même enchaîné quelques matchs où on a bien joué pendant certains temps mais on avait aussi des temps mous donc ce soir c'est vraiment un bon match. Au début on avait beaucoup le palet et on tirait beaucoup mais ils marquent en supériorité derrière. On a égalisé avant la fin de la première et ensuite on a été efficaces en supériorité. On a bien terminé le match, c'est un grand travail de toute l'équipe, on est très satisfaits."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars se déplaceront à Chambéry pour y affronter les Éléphants dans le cadre de la 10e journée de championnat de Division 1. Cette rencontre se jouera samedi 16 novembre (20h30) et sera l'occasion pour les Normands de confirmer la belle performance face à Nantes.

