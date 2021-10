Caen. Hockey sur glace. Division 1 : Solides, les Drakkars s'imposent à Chambéry

Le Hockey Club de Caen (Calvados) comptait poursuivre sa série positive ce samedi 16 novembre 2019. Après leur victoire de la semaine dernière (samedi 9 novembre 2019) face à Nantes, les Drakkars avaient la possibilité d'enchaîner un troisième succès de rang. Pour cela, il fallait battre les Éléphants de Chambéry sur leurs terres.

Le match

Le premier acte de ce match est très plaisant. D'entrée de jeu, les locaux se montrent dangereux. Ronan Quemener est décisif à plusieurs reprises face aux attaques de Chambéry notamment à la 4e minute. En supériorité numérique suite aux 2 minutes d'Emmanuel Alvarez, Wesley Baker vient butter à deux reprises sur le gardien normand (0-0, 4'). Les joueurs de Chambéry tentent beaucoup sans trouver la faille. De leur côté, les Drakkars essayent de prendre le match à leur compte. Les Éléphants sont très offensifs et arrivent à se trouver plus facilement que les Caennais. Malgré cette entame très intéressante, le score à la première pause est toujours de 0-0.

Une belle prestation défensive

Au début du second tiers-temps, les deux équipes reviennent avec les mêmes bonnes intentions. Le match s'emballe et Mathieu Valerian échoue face au gardien caennais (0-0, 25'). Quelques minutes plus tard, Igor Halas ouvre le score pour les Drakkars assisté par Thomas Carminati et Jaroslav Prosvic (1-0, 28'). Chambéry pousse ensuite pour revenir au score mais tombe sur une défense normande efficace. Le gardien des Éléphants sauve à plusieurs reprises les siens du break mais s'incline finalement face au capitaine normand Pierre-Antoine Devin et les Caennais profitent de leur supériorité numérique pour prendre les devants (2-0, 32').

Pour le dernier tiers de ce match, Caen ne laisse rien à son adversaire. La très bonne défense normande du soir permet aux Drakkars de gérer positivement la fin de la rencontre. Malgré quelques percées de Chambéry, le score ne bouge pas et le Hockey Club de Caen s'impose 2-0. Match très complet des Caennais qui ont gardé leur but inviolé et marqué sur leurs temps forts. La prestation défensive est également à retenir.

Les buteurs

Chambéry : /

Caen : I.Halas (T.Carminati, J.Prosvic, 28'), P-A Devin (G.Cerkovnik, J.Lavonen, 32')

La réaction

Loup Benoit (joueur des Drakkars de Caen) : " On va retenir la victoire, c'était pas évident comme match. Le voyage a fait un peu mal aux jambes. Ronan a été décisif aussi. On a été bon en fin de match on sentait que eux étaient plus dans le dur. On a été frustré de ne pas jouer notre jeu mais c'était important de faire le dos rond. On a quand même été au-dessus je pense donc le résultat est logique. On a fait un bon match contre Nantes la semaine dernière c'est un match référence c'est dommage que ce soir on n'ait pas fait un aussi bon match mais c'était à l'extérieur donc les 3 points c'est le principal. "

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars recevront Clermont-Ferrand dans le cadre de la 11e journée de championnat de Division 1. Cette rencontre se jouera le samedi 23 novembre 2019 (20h30) à la patinoire de Caen la Mer. Cette rencontre l'occasion pour les Normands de confirmer la bonne performance de ce samedi 16 novembre à Chambéry.

Charles Mesnildrey

