Caen. Hockey/glace (D1) : fin d'invincibilité pour les Drakkars face à Brest

Le Hockey Club de Caen (Calvados) comptait bien prolonger sa belle série de 8 victoires en 8 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour rester sur cet élan plus que positif, il fallait battre les Albatros de Brest, actuels derniers de Division 1 mais pas pour autant des adversaires à prendre à la légère.

Le match

Dès le début de rencontre, le gardien caennais Ronan Quemener est sollicité par l'équipe de Brest. Derniers au classement, les Albatros ont besoin de points et comptent bien jouer crânement leur chance. Les Drakkars, de leur côté, prennent le match en main et tentent, comme à leur habitude, beaucoup de tirs lointains. Eric Aurard est tout proche d'ouvrir le score à la 7ème minute sur un bon service de Rémi Colotti. Les offensives sont Normandes mais les Brestois se montrent dangereux en contre et le portier caennais sauve une nouvelle fois les siens (10'). Le gardien adverse brille aussi et réalise notamment une double parade pleine de classe face à Joni Lavonen d'abord puis Pierre-Antoine Devin ensuite. Brest finit par ouvrir le score par l'intermédiaire de Nicolas Thos (0-1, 19'). Quelques instants plus tard, c'est au tour des Drakkars de marquer et d'égaliser grâce à Hallas Igor à 11 secondes de la fin du premier tiers-temps suite à un excellent travail de Joni Lavonen (1-1, 20'). Dominateurs dans le jeu, les Normands rentrent aux vestiaires dos à dos avec leurs adversaires du soir qui montrent un visage conquérant.

Des Drakkars renversés

Le deuxième acte est plus compliqué pour les Drakkars, un faux rythme est imprimé par les visiteurs qui rend les offensives des locaux compliquées. Même si les Normands tentent de prendre l'avantage, ce sont bien les Brestois qui sont les plus dangereux. Les Albatros mettent énormément Ronan Quemener à contribution qui, heureusement pour les Caennais, est dans un grand jour. Les locaux écopent également de plusieurs pénalités qui permettent à leurs adversaires de se retrouver plus facilement en position offensive. À la seconde pause, les deux équipes sont toujours au coude à coude (1-1).

Au retour des vestiaires, le match est tendu. Chaque équipe est dans la possibilité de prendre l'avantage. Les deux gardiens sont de nouveau très sollicités. Les Albatros finissent par reprendre les devants grâce à Graham Avenel (1-2, 53'). Les Drakkars profitent de leur supériorité numérique peu de temps après ce but pour faire briller une nouvelle fois le gardien adverse Martin Surek mais sans réussite. Les Albatros remportent le match 2 buts à 1. Caen met fin, ce jeudi soir, à sa série d'invincibilité et cède sa place de leader à Neuilly/Marne.

Les buteurs

Caen : H.Igor (20')

Brest : N.Thos (19'), G.Avenel (53')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars) : "On est déçu car on peut perdre quand on tombe contre plus fort que soi, là ce soir ce n'était pas ça, on n'avait pas les bons ingrédients. La déception est grande par rapport à ça. On n'a pas joué notre jeu, on s'est laissé endormir et quand tu ne te révoltes pas c'est compliqué de gagner. On était déjà passé proche contre Mont-Blanc et à Marseille pareil. On pense que Ronan va nous faire les bons arrêts et marquer un ou deux buts de plus mais non ça ne se passe pas comme ça. L'avantage c'est qu'on rejoue dans deux jours donc on ne va pas avoir le temps de se lamenter."

Le prochain rendez-vous

Pour la prochaine journée, André Ménard et ses partenaires se déplaceront à Dunkerque pour y affronter les Corsaires dans le cadre de la 8ème journée de championnat de Division 1. Ce match se jouera le samedi 2 novembre (19h). Cette rencontre sera l'occasion pour les Drakkars de relancer une dynamique positive après ce premier revers de la saison.

Charles Mesnildrey

