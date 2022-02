Caen. Hockey/glace (D1) : victoire dans la douleur pour les Drakkars à Marseille

Le Hockey Club de Caen (Calvados) comptait bien prolonger sur sa belle série de sept victoires en sept matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour cela, il fallait battre les Spartiates de Marseille sur ses terres ce samedi 26 octobre.

Le match

Le match débute doucement. Les deux équipes s'observent et peu de tirs sont déclenchés. Sur leur quatrième tentative, les Drakkars ouvrent le score par l'intermédiaire d'Halias Igor, bien assisté par Eric Aurard et Jaroslav Prosvic (0-1, 8'). Le buteur normand écope d'une pénalité quelques minutes plus tard et les locaux en profitent pour égaliser en supériorité numérique grâce à Brian Henderson (1-1, 12'). Le score n'évolue pas lors de la fin de ce premier acte. Des tirs sont tentés par les deux équipes sans tromper les portiers du jour. Les Drakkars et les Spartiates rentrent aux vestiaires avec douze tentatives chacun.

Au bout des tirs au but

Le deuxième tiers-temps commence beaucoup plus intensément. Le capitaine normand Pierre-Antoine Devin permet à Caen de reprendre l'avantage dès la reprise (1-2, 23'). Peu de temps après la réalisation du numéro 19 des Drakkars, Jaroslav Prosvic marque à son tour après un bon travail de Thomas Carminati et Remi Colotti (1-3, 27'). Les Spartiates tentent de ne pas se laisser distancer au tableau d'affichage et de rester dans la partie. C'est chose faite grâce à Michael Floodstrant qui vient réduire la marque à la demi-heure de jeu (2-3, 30'). Les Caennais maîtrisent cette fin de deuxième acte et atteignent la seconde pause de la soirée en étant devant au score. Le dernier tiers-temps voit les Spartiates revenir dans la partie par l'intermédiaire de Jimmy Jensen (3-3, 46'). Les Caennais n'y sont pas et passent très proche de la défaite. La prolongation est inévitable pour les deux formations. Cette dernière ne nous donne pas de vainqueur. Les tirs au but voient les Drakkars s'imposer grâce aux réalisations de Pierre-Antoine Devin et Joni Lavonen. Malgré leur manque de fraicheur et leur difficulté à mettre en place leur jeu, les hommes de Luc Chauvel s'imposent et restent en tête du championnat, la belle série continue même dans la douleur.

Les buteurs

Marseille : B.Henderson (12'), M.Floodstrand (30'), J.Jensen (46')

Caen : H.Igor (8'), P-A.Devin (23'), J.Prosvic (27')

Les tirs au but

Marseille : J.Andersson (manqué), M.Floodstrand (manqué), E.Springer (manqué), B.Henderson (manqué)

Caen : P-A.Devin (réussi) , J.Prosvic (manqué), H.Igor (manqué), J.Lavonen (réussi)

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars) : "On gagne même les matchs où nous ne sommes pas bons, ça reste positif. Ce soir on manquait de jus, on avait un faux rythme. On mène 3-1 et on s'est fait peur ensuite. C'est important de pouvoir garder cette série de victoires. On met des concurrents directs un peu plus loin au classement donc on leur met la pression. Il faut bien se remobiliser car on ne repartira pas toujours avec la victoire dans les matchs comme ce soir. L'objectif était de jouer le plus simple possible et surtout de marquer, on ne tue pas le match, on loupe des tirs, on n'est pas efficace".

Le prochain rendez-vous

Pierre-Antoine Devin et les siens recevront Brest pour le compte de la 8ème journée de championnat de Division 1 le jeudi 31 octobre (20h) à la patinoire de Caen la Mer (Calvados). Cette rencontre sera l'occasion pour les Caennais de poursuivre leur superbe série de huit victoires en huit sorties, toutes compétitions confondues.

A LIRE AUSSI.

Division 1 : bousculés, les Drakkars restent au sommet

Hockey sur Glace (D1) : Caen se relance en écrasant Marseille

Les Drakkars de Caen en huitième de finale de Coupe de France

Hockey sur Glace : Match à suspense pour les Drakkars de Caen !

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars Caen viennent à bout de Brest