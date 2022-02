Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en huitième de finale de Coupe de France

Après son bon début de championnat et son succès lors du précédent tour de Coupe de France, le Hockey Club de Caen (Calvados) affrontait, le mardi 22 octobre 2019, les Corsaires de Nantes (Loire-Atlantique). Les Drakkars avaient à cœur de poursuivre leur belle série.

Le match

La rencontre commence très fort. Les deux équipes se jugent et s'observent en se donnant coup pour coup. Beaucoup de fautes sont commises, et les Nantais se voient sanctionnés de trois pénalités au cours des dix premières minutes. Karl Leveille, le numéro 19 adverse, est le dernier pénalisé pour un retard de jeu (11'). Quelques secondes plus tard, en supériorité numérique, les Drakkars ouvrent le score grâce au Slovène Gasper Cerkovnik (0-1, 11'). Après l'ouverture du score, les Corsaires reviennent dans la partie. Karl Leveille vient conclure une belle action menée par Mark Logan et Frédéric Bergeron, et égalise juste avant la pause (1-1, 19').

Les Caennais en maîtrise

Au retour des vestiaires, le match baisse en intensité, mais les Normands finissent par reprendre l'avantage. Alexandre Palis vient tromper le gardien nantais Vojtech Sedlacek suite à un échange entre Yoann Robert et Loup Benoit (1-2, 29'). La fin de ce deuxième acte est plus engagée, et les Drakkars sont pénalisés à deux reprises avant de retrouver le vestiaire, devant au tableau d'affichage. Le dernier tiers-temps est plus calme. Les Normands gèrent leur faible avantage et les Nantais ne trouvent pas la solution pour percer la défense de leur adversaire du jour. Le Caen Hockey s'impose 2-1 et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Pierre-Antoine Devin et les siens réalisent un début de saison parfait, sept victoires en sept matchs, toutes compétitions confondues.

Les buteurs

Corsaires de Nantes : Leveille (16')

Drakkars de Caen : Cerkovnik (11'), Palis (29')

La réaction

Loup Benoit (attaquant des Drakkars) : "On est super contents, c'est une bonne étape la Coupe de France, on essaye de capitaliser sur la confiance qu'on a. Plus on a de matches, mieux c'est donc on reste solidaires. L'idée est de ne pas s'enflammer, être bon défensivement et de jouer avec nos forces. Avec un but d'avance, on sait qu'on peut tenir, et c'est ce qu'on a fait ce soir, face à l'une des meilleures équipes du championnat. C'est bien, on a ce statut 'd'équipe à abattre', c'est motivant, mais surtout il faut rester humbles et continuer à travailler pour continuer cette série."

Le prochain rendez-vous

Pour sa prochaine sortie, les joueurs de Luc Chauvel se déplaceront en championnat (Division 1) sur la patinoire de Marseille, qui s'est incliné 4-1, le mardi 22 octobre 2019, face à Chambéry en Coupe de France. Ce match se jouera le samedi 26 octobre 2019 (19h) et sera l'occasion pour les Drakkars de poursuivre leur belle série à l'extérieur en championnat de deux victoires en deux sorties.

Charles Mesnildrey

