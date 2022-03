Cherbourg-Octeville. Deux pompiers agressés par un homme alcoolisé

Deux sapeurs-pompiers de la caserne de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) auraient été agressés physiquement et verbalement dans la nuit de lundi 4 novembre au mardi 5 novembre 2019, peu avant 1 h du matin, par un homme de 48 ans, après avoir été appelés au domicile d'une personne signalée comme inconsciente, selon le parquet.

Un homme d'une quarantaine d'années aurait été retrouvé alcoolisé et aurait lancé une assiette au visage d'un premier pompier, accompagné d'un crachat, de coups de pied, et d'insultes. Il aurait ensuite mordu un deuxième pompier à la main. Après avoir été présenté au parquet ce mardi après-midi à 16 h, il pourrait comparaître sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'outrage et de violences sur sapeurs-pompiers.

Les élus expriment leur soutien aux pompiers

Le Préfet de la Manche Gérard Gavory, a réagi sur Twitter :

Le Préfet de la Manche souhaite apporter tout son soutien aux pompiers qui ont été victimes de violences physiques et verbales lors d'une intervention sur l'arrondissement de #Cherbourg. Il déplore cette attitude et condamne ces agissements. — Préfet de la Manche (@Prefecture50) November 5, 2019

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, a lui aussi témoigné de son soutien aux soldats du feu : "Comme je l'ai indiqué au commandement, ces actes doivent être dénoncés et sanctionnés."

Tout notre soutien aux pompiers agressés hier soir. Comme je l'ai indiqué au commmandement, ces actes doivent être dénoncés et sanctionnés. @CherbourgEnCot https://t.co/exTj82UYnb — Arrivé Benoît (@ArriveBenoit) November 5, 2019

