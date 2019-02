Calvados : 16 agressions de pompiers en 2018

Des pompiers insultés, caillassés ou encore agressés physiquement pendant leurs opérations : depuis 10 ans, les violences envers les pompiers ont plus que triplé en France (+ 213 %). Début septembre 2018, les pompiers du Calvados avaient par exemple été agressés deux fois en l'espace de deux jours.

Des agressions verbales et physiques

La Normandie ne fait pas partie des régions où les agressions sont les plus nombreuses, mais dans le Calvados, le Capitaine Patrick Blanchet a tout de même relevé plusieurs actes de violences en 2018. "Nous enregistrons 16 agressions de sapeurs-pompiers déclarées", déplore-t-il. "Des agressions verbales, physiques mais aussi des lancers de cailloux sur les véhicules et des coups de poing."

D'après le président de l'Union départementale des sapeurs pompiers, ces derniers sont agressés à cause "de l'uniforme. On représente l'État, l'autorité. Je pense que c'est à travers ça que les gens s'en prennent aux pompiers." L'agression d'un pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, est reconnue comme une circonstance aggravante au regard de la loi. Les peines encourues sont donc plus fortes (trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende).