Cherbourg-Octeville. Le Petit Vapoteur a déménagé

Mercredi 30 octobre 2019, le magasin Le Petit Vapoteur a quitté son magasin du 35 rue Albert-Mahieu pour emménager au numéro 42 de cette même rue, dans le centre-ville de Cherbourg (Manche). L'ancien magasin était devenu trop vétuste pour les ambitions de cette marque en pleine croissance, qui a enregistré près de 60 millions d'euros de chiffres d'affaires hors taxe en 2018. Le responsable de la nouvelle boutique, Pierre Sorel, explique les changements majeurs pour les clients :

Bientôt un deuxième entrepôt ?

Le leader européen sur le marché de la vente en ligne de cigarette électronique et de e-liquides ne compte pas s'arrêter là. Alors que l'entrepôt et siège social, basé sur la commune de Tourlaville, prépare chaque jour 5 000 commandes, le projet d'en construire un deuxième de même taille est déjà dans les cartons…

Alexandre est un client régulier du Petit Vapoteur : "Je trouve le nouvel espace plus accueillant et plus spacieux." Son goût favori : cassis-mangue. Pour autant, il n'est pas certain que vapoter ne nuise pas à sa santé. "Je sais que ça a un impact négatif, mais de mon point de vue, ça représente une alternative un peu plus saine à la cigarette traditionnelle", explique-t-il. Les avis divergent concernant les risques sanitaires des cigarettes électroniques, tant sur la santé de ses consommateurs que sur son efficacité concernant l'aide à l'arrêt du tabac.

