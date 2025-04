Cherbourg. Ginette, le bar à galette, ouvre ses portes

Vendredi 4 avril, après plusieurs mois d'attente, les Cherbourgeois ont découvert un nouveau commerce sur la place du forum : Ginette, le bar à galettes. L'enseigne, qui a ouvert dans l'ancien local des rues piétonnes, est la petite sœur du glacier Le Moustache situé juste à côté. François Jalladeau est à la tête des deux établissements.

Qu'est-ce qu'on trouvera au bar à galettes ?

"Au Ginette, la carte proposera principalement des galettes. Elles sont faites sur place devant les clients et autant que possible avec des produits locaux. On trouve environ 5 ou 6 recettes sucrées et autant de salées. Elles sont présentées en une sorte de bouquet avec la garniture à l'intérieur. Ce sera des recettes fraîches, gourmandes, avec même parfois des fleurs comestibles à l'intérieur."

Ginette, le nouveau bar à galette de Cherbourg Impossible de lire le son.

Comment est né le projet ?

"Au départ nous voulions agrandir Le Moustache mais la configuration des bâtiments faisait que c'était assez compliqué. A la place on a préféré faire une surprise aux Cherbourgeois avec ce concept unique. On a lancé 4 mois de travaux dans le plus grand secret. Personne n'était au courant de ce qu'il se tramait sauf les ouvriers, même nos clients les plus fidèles n'en savaient rien. Pour garder la surprise jusqu'au bout, on avait même couvert la vitrine avec des cartons et fait poser l'enseigne au dernier moment !"

Pourquoi ce nom de "Ginette" ?

"'Ginette' est un surnom affectueux que je donne à ma maman et à mes filles. Lors de brainstorming familial, elles l'ont baptisé Ginette, le bar à galettes et au final j'ai gardé le nom pour leur faire un petit clin d'œil."

Pratique. Ginette, le bar à galettes. 28 rue Grande Rue, 50 100 Cherbourg-en-Cotentin. Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 18h30.