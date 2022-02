Cherbourg-Octeville. Pour Halloween, ils enfilent leur plus beau costume

Ce jeudi 31 octobre 2019 marque une fois de plus une occasion en or, celle d'enfiler son costume de sorcière ou de vampire pour effrayer ses voisins, ou encore de partir à la chasse aux bonbons. Une aubaine pour les magasins spécialisés, qui font en sorte que leurs clients soient les plus affreux de l'assemblée – tel est le but d'Halloween.

Le magasin Les fous du roy à Cherbourg (Manche) propose des costumes à la vente ou à la location, des chaussures, chapeaux, accessoires… - Marthe Rousseau

Halloween toujours à la mode

C'est le cas de l'enseigne cherbourgeoise Les Fous du roy, au 20 Rue de l'Ancien Quai, qui, à la veille de la fête anglo-saxonne, ne désemplit pas. "Et je ne vais pas m'en plaindre !", s'est réjoui Florence Kwiatek, la responsable du magasin de location et d'achat de déguisements. Ce mercredi 30 octobre 2019 après-midi, les clients défilaient, à la recherche d'une bombe colorée pour les cheveux, de lentilles blanches, ou encore d'un masque de loup-garou comme Aymeric, "passé là par hasard"…

Inspiré par la saison 8 de la série télévisée "American Horror Story", François, lui, se voyait déjà en cape noire, comme celle portée par les sorcières Coven. Après plusieurs essayages, le jeune homme a trouvé la perle rare. "Je vais l'agrémenter de petits accessoires, pour rester dans le thème d'Halloween, très dark", a-t-il raconté. Effet surprise garanti.

Les clients ont afflué en continu dans la boutique spécialisée Les Fous du roy à Cherbourg (Manche), à la veille d'Halloween, ce mercredi 30 octobre 2019 après-midi. - Marthe Rousseau

Les clients ont commencé à élaborer leur effrayant personnage le jeudi 24 octobre 2019, soit une semaine avant le jour J. "J'ai observé un démarrage un peu tardif comparé aux années précédentes, ils ont commencé à se renseigner il y a déjà deux-trois semaines, mais ont réellement commencé à acheter ou louer un costume jeudi dernier", a détaillé la responsable des Fous du roy, après avoir couru pendant une heure pour satisfaire les arrivants ce mercredi 30 octobre 2019 après-midi.

Des perruques pour homme et femme sont aussi proposées en magasin. - Marthe Rousseau

Les costumes historiques en vogue

Alors que la mode d'Halloween serait plutôt celle des sorcières, des squelettes ou des fantômes, les Cherbourgeois font preuve de beaucoup plus d'originalité concernant leur costume. "Il n'y a pas vraiment de tendances, les clients n'optent pas forcément pour un personnage typé Halloween, mais préfèrent choisir des costumes historiques pour ensuite les décliner à leur guise. Je pense à un couple qui s'est déguisé en marquis et marquise, et qui a ensuite procédé à tout un travail de maquillage pour avoir l'air effrayant", a raconté Florence Kwiatek. Que les puristes soient rassurés, les classiques fonctionnent toujours, chez les petits comme les grands.

A LIRE AUSSI.

Halloween : les grands classiques et les films d'horreur ont la cote

Orne : Halloween et ses déambulations de petits monstres