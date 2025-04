Naufrage du Bugaled Breizh. La Caennaise Nina Meurisse au cœur d'une reconstitution intense

37 secondes déploie sur six épisodes une reconstitution intense de l'enquête qui a secoué la France et plongé les familles des victimes dans une bataille judiciaire interminable. Avec un soin documentaire extrême, les créatrices Anne Landois et Sophie Kovess-Brun mêlent faits réels et libertés artistiques pour construire un thriller poignant. Entre tensions politiques, zones d'ombre et pistes étouffées, la série nous plonge dans une affaire où la vérité semble toujours hors de portée.

Nina Meurisse, la révélation

Originaire de Caen, Nina Meurisse s'est imposée comme une figure incontournable du cinéma et des séries françaises. Après son triomphe aux César en 2025, elle revient avec une performance bouleversante dans 37 secondes. Son rôle de femme en quête de justice, impliquée dans le combat des familles, est un véritable tour de force émotionnel. Son jeu, tout en subtilité et intensité, apporte une profondeur supplémentaire à cette fresque tragique.

Arte frappe fort avec une production captivante

La réalisation signée Laure de Butler sublime l'intensité dramatique du récit. Images immersives, tension permanente et écriture ciselée : 37 secondes coche toutes les cases de la grande série à suspense. Si certains spectateurs, notamment en Bretagne, pourraient tiquer sur certains choix de mise en scène, l'ensemble demeure un hommage poignant aux victimes et à leurs proches.

Une affaire encore ouverte ?

Le Bugaled Breizh n'a pas livré tous ses secrets. Sous-marin en exercice ? Accident de pêche ? Bavure militaire ? Les théories s'affrontent encore, et la série ravive le débat. En mettant en lumière ce naufrage et ses mystères, Arte rouvre une plaie jamais refermée.

A regarder sur Arte.tv