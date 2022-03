Le Havre. La famille à l'honneur pendant six jours à la Foire

C'est un lieu qui fera le bonheur des petits comme des grands, la Foire du Havre (Seine-Maritime) se penche cette année sur la famille. Tous les ans, un thème porte ce rendez-vous havrais, qui propose de nombreuses idées aussi bien pour l'aménagement que pour la gastronomie, ou même le bien-être. Le choix est large. Vous avez peut-être en tête un projet personnel pour changer votre confort familial, améliorer votre quotidien ou simplement une envie de trouver un cadeau pour un anniversaire, voire pour les fêtes de fin d'année, alors vous êtes au bon endroit.

Anne-Claire Lesage est organisatrice et commissaire générale de salon chez Normand'Expo

Entre le 6 et le 11 novembre 2019, la Foire du Havre est ouverte de 10 h à 19 h, avec une nocturne prévue le vendredi 8 novembre, jusqu'à 21 h 30. Notez que le 11 novembre, la Foire fermera ses portes à 17 h 30.

Parmi les points forts cette année, nous noterons le retour des animations dans les allées, ce qui a eu beaucoup de succès par le passé, avec chaque jour un nouveau duo burlesque et un thème différent. Ainsi, vous croiserez des échassiers et prendrez part à des tours de magie ou de cirque. C'est une balade ouverte à tous, dans la joie et la bonne humeur qui vous attend au Carré des Docks, de quoi égayer les journées maussades et de plus en plus courtes...

Les renseignements de l'événement sont à retrouver sur dockslehavre.com et normand-expo.fr.