Mortagne-au-Perche. 58e édition de la Foire au Boudin

C'est un rendez-vous incontournable à Mortagne-au-Perche depuis 58 éditions, la Foire au Boudin est de retour les 14, 15 et 16 mars 2025 avec plus de 170 exposants, un record.

Un événement gourmand et convivial

Organisée par l'association Mortagne Evénement, la Foire au Boudin débutera dès ce vendredi 14 mars à 14h avec l'ouverture de la foire-exposition.

Le cœur de l'événement, c'est bien sûr le concours international du meilleur boudin noir, qui débutera dès jeudi 13 mars sous l'autorité de la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin. La finale se tiendra vendredi 14 mars, révélant ainsi le grand vainqueur de cette compétition emblématique.

Animations, démonstrations et fête foraine

Tout au long du week-end, des chefs locaux proposeront des démonstrations culinaires et des ateliers participatifs pour initier petits et grands aux secrets du boudin et de la gastronomie percheronne.

Enfin, une fête foraine investira le centre-ville pour apporter une touche festive et familiale à l'événement.

François Bontemps, l'un des organisateurs de l'événement, nous détaille le programme de ce week-end riche en animations et en surprises :

En 2024, c'est plus de 25 000 personnes qui ont participé à cet événement majeur de la vie du Perche.