Mortagne-au-Perche. Gastronomie, exposition et fête foraine à la Foire au boudin

La traditionnelle Foire au boudin s'apprête à accueillir 18 000 visiteurs du vendredi 15 au dimanche 17 mars à Mortagne-au-Perche. Les éliminatoires du concours international du meilleur boudin noir auront lieu le jeudi après-midi. La foire ouvrira vendredi à 14h, avec la finale du concours de boudin et une centaine d'exposants répartis sur quatre espaces (habitat, artisanat, gastronomie, culinaire). Cette journée s'achèvera par un dîner-spectacle de music-hall et de magie (réservation au 06 73 04 35 75). Des démonstrations de fabrication de boudin et des animations culinaires ponctueront la journée de samedi. Programme identique le dimanche avec aussi la fabrication de pain et à 13h45 le départ du Grand prix cycliste de la foire.