Mortagne-au-Perche. La 54ème foire au boudin à Mortagne-au-Perche

La Foire au boudin à Mortagne-au-Perche (Orne), c'est une foire-expo et une fête foraine, mais aussi et surtout le concours international du meilleur boudin noir dont les éliminatoires débutent dès ce vendredi après-midi 16 mars. Le dimanche 18 en fin de journée, le concours du plus gros mangeur de boudin attire la foule.

Dominique Vaux est à la tête de la douzaine de bénévoles qui organisent cette foire :

Terrain d'apprentissage " grandeur nature "

Direction les coulisses de la " Foire au Boudin ". Derrière les flon-flons des manèges et le concours de boudin, se cachent des lycéennes en Terminale Bac-Pro de la " MFR Services " de Mortagne. Exercice grandeur nature, ce sont elles qui ont aidé le comité des foires en contactant les exposants et en travaillant à l'organisation. Comme Lucie et Massilia :

La " Foire au boudin " à Mortagne-au-Perche, du samedi 17 au lundi 19 mars 2018.

