Cherbourg. Avant les fêtes, visitez le salon des vins et de la gastronomie de Cherbourg (Manche).

Du 15 au 17 décembre, la 12ème édition du salon Vins et Gastronomies de Cherbourg aura lieu à la cité de la mer. Au programme de ces rencontres gourmandes : dégustations de crus et de spécialités du terroir.

Comme tous les ans, le meilleur de la gastronomie française et étrangère s'y donne rendez-vous.



Ce rendez-vous est une invitation à un voyage gastronomique au coeur des régions françaises. C'est aussi l'occasion de belles rencontres entre producteurs, distributeurs et consommateurs en quête de vins et mets de qualité, notamment pour les fêtes de fin d'année.

Jessica LESPAGNOL, Responsable Commercial du salon a répondu à nos questions :





Salon des Vins et de la Gastronomie à Cherbourg - Jessica Lespagnol Impossible de lire le son.



INFOS Pratiques :

Cherbourg - La Cité de la Mer

• 70 exposants

• Le 15 décembre de 17h à 21h, les 16 et 17 décembre 10h à 19h

• Les tarifs : 3€ l'entrée / gratuit pour les – de 16 ans

• Billets en vente sur salons-vins-gastronomie.fr ou sur place

• Parking gratuit

• Espace de restauration

• Verres I.N.A.O (1€ de caution)