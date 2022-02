Caen. Le youtubeur Loris Giuliano fait le buzz

Le soir du mercredi 23 octobre 2019, le youtubeur Loris Giuliano (412 000 abonnés) a posté une vidéo qui a été tournée à Caen (Calvados), le 11 octobre dernier.

Le concept des vidéos de Loris Giuliano est de faire le tour de France, en allant interroger les habitants, de préférence les plus atypiques, dans la rue, sur des sujets divers et variés : les sites de rencontres, le mariage, l'écologie ou encore les réseaux sociaux.

Pour les habitants de Caen, le youtubeur a choisi le thème des Produits laitiers (partenaire de son tour de France). Parmi les personnes interrogées, Patrick, très connu des Caennais, a fait le buzz a lui tout seul, son passage a été isolé et publié sur le compte Twitter du youtubeur, il comptabilise à lui tout seul près de 900 000 vues avec plus de 17 000 partages et plus de 32 000 "j'aime".

Avec ce buzz, la société des Produits Laitiers a décidé de changer leur slogan sur leur réseaux sociaux pour prendre celui crée par Patrick de Caen !

Patrick a parlé.

On change notre bio. https://t.co/uFye5jFU3d — Les Produits Laitiers 🇫🇷⭐⭐ (@LesProLaitiers) 23 octobre 2019

La vidéo intégrale postée sur Youtube, dans laquelle Loris Giuliano se balade dans les rues de Caen, marche très fort également, puisqu'en moins de 48h la vidéo comptabilise près de 700 000 vues. A titre comparatif, la vidéo tournée à Strasbourg comptabilise 722 000 vues depuis sa mise en ligne il y a trois semaines.

La vidéo devrait sans doute passer la barre du million de vues d'ici quelques jours ou quelques semaines.