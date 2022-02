Transat Jacques Vabre. Témoignage du Havrais Cédric Château

La 14e édition de la Transat Jacques Vabre partira du Havre (Seine-Maritime) le dimanche 27 octobre 2019. Elle réunit 120 skippers et 60 bateaux : 30 Imoca, 27 Class40 et 3 Multi50. Le benjamin de la course a 17 ans. C'est Basile Bourgnon, le fils de Laurent Bourgnon, disparu en mer en 2015. Il évoluera en Class40. Le doyen est un normand : Halvard Mabire (62 ans) en Imoca.

Cette année, trois skippers havrais prendront le départ : Charlie Dalin (le plus connu), Renaud Courbon (avocat qui participe pour la première fois à la course) et Cédric Château (entraîneur de voile).

Cédric Château

Entraîneur à la Ligue de voile de Normandie depuis 17 ans, Cédric Château est un régatier. À 25 ans, il s'est engagé sur les circuits du Match Racing et du Tour de France à la voile, où il a accumulé les victoires. En 2017, il participe pour la première fois à la Transat Jacques Vabre en Class40. Il terminera sur une très belle cinquième place. Cette année, il fait équipe avec Jörg Riechers (Caen) et espère faire mieux que la précédente édition.

Entretien avec Cédric Château :

