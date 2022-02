Caen. Ils ont porté la Flamme de la libération jusqu'aux Pays-Bas

Entre septembre et octobre 1944, Overloon a été le théâtre de la plus grande bataille de chars des Pays-Bas. Sous les feux des combats pendant près d'un mois, cette localité de la ville de Boxmeer est intégralement détruite lors de cet épisode, où 2 500 soldats américains, anglais, français et allemands perdent la vie.

Libérée par les Alliés le 13 octobre 1944, la ville d'Overloon est appelée "la deuxième Caen" (Calvados). Toutes deux ont en effet connu une libération après un mois de combats et de destructions intenses. Unies par ce destin commun, les deux communes ont commémoré ensemble le 75e anniversaire de la libération d'Overloon, le jeudi 10 octobre 2019 sur l'esplanade du général Eisenhower à Caen.

Six cent cinquante kilomètres à vélo

La cérémonie s'est déroulée en présence de Patrick Nicolle, conseiller municipal caennais délégué de la Mémoire et aux anciens combattants, et de Karel Van Soest, maire de Boxmeer. Les autorités caennaises ont remis à Karel Van Soest, "la Flamme de la libération néerlandaise", symbole fort qui relie les deux pays par une histoire commune. La flamme a été ensuite transportée par un relais cycliste commémoratif, jusqu'à Overloon. Quatorze cyclistes se sont ainsi élancés, le vendredi 11 octobre 2019 à 7h30 et sont arrivés le dimanche 13 octobre 2019 à Overloon, à 650 kilomètres de la Normandie.

