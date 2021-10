Rouen. Rouen accueille le premier championnat d'Europe féminin de baseball

Le tout premier championnat d'Europe féminin de baseball a débuté mercredi 31 juillet 2019. Et c'est Rouen (Seine-Maritime) qui accueille cette nouvelle compétition au stade Saint-Exupéry. Avec le club des Huskies, la ville est une terre de développement de ce sport pratiqué notamment aux États-Unis et au Canada.

Première victoire française

Les amateurs ont donc fait le déplacement à la mi-journée pour voir le premier match entre la France et les Pays-Bas. Vincent est venu encourager Camille Foucher, une lanceuse qui évolue au club de Caen et qui a été sélectionnée en équipe de France. "Elle fait partie de mon club et je suis très fier de venir la soutenir."

Même motivation pour Nathalie qui a fait le déplacement depuis le sud de la France pour encourager sa fille, Cassandra Vigneau, retenue en équipe de France : "Je suis super contente !"

.@Rouen accueille à partir d'aujourd'hui le championnat d'Europe féminin de baseball. Une grande première ! #Rouen #baseball cc @rouenbaseball76 pic.twitter.com/smEJXntI5s — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) July 31, 2019

Pour leur premier match, les Françaises se sont imposées 4-3 face aux Néerlandaises. Elles disputent un deuxième match à 17 heures tandis que la finale de la compétition est prévue samedi 3 août. À noter que l'ensemble des matches sont accessibles gratuitement.

