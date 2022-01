Rouen. Les Huskies préparent la conquête de l'Europe et accueillent Rotterdam

S'il est un club qui domine sa discipline, c'est bien celui de baseball à Rouen. Les Huskies sont en lice pour briguer un quinzième titre de champion de France. Après quatorze finales jouées pour autant de victoires en seize années, il ne reste que quelques miettes à se partager pour le reste de la concurrence nationale. Un bilan rendu possible par une rigueur et un engagement de tous les instants de la part des dirigeants à travers la formation et les infrastructures du club comme l'explique Xavier Rolland, président de la meute des Huskies.

Un gros caillou s'est glissé dans les chaussettes des Rouennais cet hiver. Le départ de leur lanceur vedette : Owen Ozanich. Le français s'envole pour Parme et le championnat professionnel italien. Une sorte de consécration pour celui qui a dominé le championnat français durant de nombreuses années. En fin de saison, les Huskies devront également composer avec le départ à la retraite de Luc Piquet, capitaine et joueur emblématique du club.

Du côté des arrivées, les Huskies se sont activés pour compenser les manques relevés la saison passée. Bastien Dagneau, frappeur de puissance revient en Normandie après deux saisons à Montpellier et une à Montigny-le-Bretonneux (finaliste face à Rouen l'an passé). Du côté des étrangers, le club enregistre l'arrivée de Camacho (Vénézuela), MVP du championnat italien l'an passé et de Soriano (Rep. Dominicaine), MVP du championnat de France avec la Rochelle la saison dernière.

Afin de préparer au mieux cette nouvelle saison, les Huskies de Rouen vont accueillir durant trois jours les Hollandais de Rotterdam, champions d'Europe en titre. Un invité de classe pour les Normands qui voient les ogres européens poser leurs bagages sur les bords de Seine, eux qui préfèrent habituellement les côtes ensoleillées de la Floride ou de Cuba durant l'inter-saison.

Une aubaine pour tout le club et le baseball régional. Au-delà des trois rencontres, les joueurs de Rotterdam animeront un "clinic" pour les jeunes pratiquants normands qui pourront ainsi prendre des conseils auprès des meilleurs joueurs du continent.

Cette rencontre permettra également pour les joueurs rouennais de désacraliser le mythe des joueurs hollandais. En les affrontant souvent, Xavier Rolland espère voir ses joueurs être moins surpris du niveau d'opposition durant les joutes européennes.

Cette fête du baseball sera entièrement gratuite et ouverte à tous. Les rencontres se tiendront le vendred 22 mars 2019 à 17h, le samedi 23 mars 2019 à 15h et le dimanche 24 mars 2019 à 11h sur le complexe sportif Saint-Exupéry. L'occasion d'apprécier un vrai spectacle sportif et de rencontrer les joueurs des Huskies de Rouen, véritable machine à gagner.