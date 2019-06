Coupe d'Europe de Baseball : les Huskies de Rouen dans le top 5

La Coupe d'Europe de baseball s'est terminée sur une bonne note, pour les Huskies de Rouen (Seine-Maritime). Contre les meilleures équipes continentales, à Bologne en Italie, les Normands ont fait honneur à leur titre de champion de France en remportant leur match pour la cinquième place, le vendredi 7 juin 2019, contre les Belges d'Anvers (5-4).

Des motifs de réconfort

Auparavant, la meute a vécu une phase de poule mitigée, avec une belle victoire contre Bonn (11-9) et deux défaites sèches contre Parme (21-3) et Rotterdam (8-3). Avant de reprendre la route du championnat, les Huskies pourront tout de même se rassurer avec cette belle place dans le top 5 continental, les premiers pas réussis en Europe pour des jeunes comme Gabriel Harrison et le 1000 strike out de la carrière de Keino Pérez.

A LIRE AUSSI.

Baseball : les Huskies de Rouen se préparent pour la Coupe d'Europe

Baseball : les Huskies de Rouen perdent l'une de leurs stars