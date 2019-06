Baseball : les Huskies de Rouen se préparent pour la Coupe d'Europe

Jeudi 30 mai 2019, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) se déplaçaient à Savigny-sur-Orge pour la 9e journée de championnat de Division 1.

Avant, le championnat français

Avant de commencer la coupe d'Europe CEB, à partir du 4 juin, les Huskies de Rouen ont avancé leur rencontre de 9e journée face à Savigny.

Lors du premier match, les Rouennais ouvrent le score dès la première manche et gardent leur avance pour s'imposer 0-4. Dans le second match, les Lions ouvrent le score mais les Huskies les rattrapent en 4e manche.

Dans la dernière partie de la rencontre, les Lions ont un regain de confiance qui leur permet de marquer 3 points et de finir le match en tête sur le score de 4-2. Les Lions et les Huskies se quittent avec une victoire chacun.

Au classement, les deux équipes restent à leur place, les Huskies sont en tête avec 15 victoires pour trois défaites et les Lions sont juste derrière avec 14 victoires pour quatre défaites.

En route pour la Coupe d'Europe des champions

Petite pause dans le championnat français pour s'attaquer à leur objectif européen, les Huskies sont partis en direction de Castenaso et Bologne en Italie pour la Coupe d'Europe des champions 2019.

Mardi 4 juin à 17h, les Huskies commenceront les matchs de poule face aux Allemands de Bonn. Ensuite, mercredi 5 à 17h, les Rouennais affronteront Parmaclima (Italie). Le dernier match de poule aura lieu le jeudi 6 à 14h30 avec la rencontre face aux Neptunus des Pays-Bas, les champions en titre.

Les Huskies n'auront pas la facilité du championnat français et vont devoir composer avec des équipes professionnelles d'un autre calibre dans cette Coupe d'Europe. "Notre but est d'arriver dans le Final Four, c'est notre rêve", avait confié Xavier Rolland, le président des Huskies, lors du début de saison. Les phases finales se dérouleront le vendredi 7 et samedi 8 juin.

