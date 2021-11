Rouen. La France remporte le premier championnat d'Europe féminin de baseball

Du 31 juillet au 3 août 2019, le terrain Pierre Rolland, où évoluent les Huskies de Rouen (Seine-Maritime), a accueilli la première édition du championnat d'Europe féminin de baseball.

Les nations fortes du baseball représentées

À l'instar de leurs homologues masculins, les joueuses de baseball ont aussi leur parcours européen avec, en point d'orgue, le championnat d'Europe, qui pour sa première édition, a eu lieu à Rouen, sur le terrain Pierre Rolland.

Parmi les équipes présentes, les Pays-Bas, la République tchèque et la France. Ces équipes constituent une poule et s'affronteront chacune deux fois avant que les deux premières équipes s'affrontent lors de la finale.

L'équipe de France de baseball féminin. - Romain Flohic

Scores des matches de poule :

31 juillet : Pays-Bas 3-4 France

31 juillet : République tchèque 7-30 France

1er août : Pays-Bas 21-11 République tchèque

1er août : France 15-10 Pays-Bas

2 août : République tchèque 4-17 Pays-Bas

2 août : France 18-12 République tchèque

À l'issue de ces matches de poule, la France termine en première place avec 4 victoires pour 4 rencontres, les Pays-Bas sont deuxièmes avec 2 victoires et 2 défaites et la République tchèque termine le classement avec 4 défaites en 4 rencontres. Ce sont donc la France et les Pays-Bas qui disputent la finale.

Le lancer français. - Romain Flohic

La finale

Les Pays-Bas commencent au bâton et ouvrent le score avec 1 point. Lors de leur tour, les Françaises n'en restent pas là et reviennent au score. Lors de la 3e manche, les Françaises prennent de l'avance avec deux nouveaux points, puis deux autres en 4e. Malgré un dernier point en 6e manche, les Néerlandaises ne remontent pas et la France gagne la première édition de la compétition en remportant la finale 5-2.

L'équipe des Pays-Bas qui a affronté la France en finale. - Romain Flohic

La France rempote aussi son ticket pour la coupe du monde de baseball féminin WBSC 2020.

