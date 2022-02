Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen ont des records dans le viseur

Avec 14 titres nationaux sur 16 possibles depuis 2003, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) confirment leur domination sans partage au sommet du baseball français. Quelques jours après un nouveau sacre, le président Xavier Rolland revient sur cet exploit et sur les autres objectifs dans son viseur.

Vous venez d'obtenir votre 14e titre de champion, est-ce que le record du PUC est un objectif ?

On a 14 titres à partir de 2003. Il nous manque les années en 4, 2004 et 2014, et si la prochaine c'est 2024, je signe tout de suite ! Bien sûr que nous serions heureux de battre le record du PUC, Keino Perez a ça en tête, mais nos 14 titres sont repartis sur 16 années, alors que pour le PUC, leurs 22 titres ont été acquis entre 1955 et 2000 soit 45 ans. On est heureux de marquer l'histoire de la discipline et c'est dans nos gènes de battre des records ! Si on peut avoir les 22 titres, on ne se gênera pas, mais c'est encore loin.

Cette saison a été plus délicate, est-ce que cela signifie que le niveau global du baseball français augmente ?

Le niveau monte, c'est certain ! Il y avait au moins quatre équipes qui pouvaient prétendre au titre : Rouen, Montpellier, Montigny et Senart. Montigny a fait un bon recrutement cet hiver, on savait qu'ils seraient dans la course. Ensuite, le niveau français a bien progressé, la preuve c'est qu'on est demi-finaliste de la Coupe d'Europe des Champions, en Hollande, et seulement quatrième lors du championnat français. Le niveau était très relevé cette année.

De notre côté, on a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe et les joueurs ont mis du temps à prendre leurs marques. On se rend compte qu'il y a une équipe de Rouen en championnat et une en play-off : huit matches, huit victoires. Gagner une finale 3-0, on ne l'a jamais fait sauf en 2003, même si tous les matches étaient compliqués.

Après la France, vous avez d'autres ambitions pour le club en Coupe d'Europe ?

Notre rendez-vous international, c'est la Coupe d'Europe. On a un projet de créer une EuroLeague avec d'autres clubs européens mais c'est très compliqué. Les joueurs rêveraient de participer au championnat des Pays-Bas mais ce ne sera pas possible, il faudrait quitter notre fédération.

Sinon, la saison prochaine le championnat comptera 12 équipes, nos ambitions seront toujours les mêmes : être champions, installer durablement le club avec des infrastructures, accueillir le public et former les jeunes. Des jeunes qu'on retrouve régulièrement en équipe de France, puisque sept partent en Afrique du Sud pour une tournée de test-matches.