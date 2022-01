Caen. Bernard Duval, ancien résistant, décoré de la légion d'honneur

"Je suis très honoré… mais surpris !", rit Bernard Duval, ancien résistant, juste après s'être vu remettre les insignes d'officier dans l'Ordre national de la légion d'honneur mardi 24 septembre 2019.

Dans les salons de l'hôtel de préfecture de Caen (Calvados), c'est Léon Gautier, l'un des trois derniers survivants du commando Kieffer, qui lui a remis l'insigne.

Un destin hors norme

En 1942, à seize ans, il rejoint la résistance. Il commence par arracher des affiches et percer les pneus des véhicules nazis avec des copains. Il appelle ensuite les gens à entrer en résistance en posant des affiches et accomplit des missions de renseignements.

En 1944, il se fait arrêter et enfermer à la prison de Caen, avant d'être déporté dans le camp de travail de Neuengamme. Ironie du sort, c'est grâce à cette déportation qu'il ne se fait pas fusiller à la prison de Caen, le 6 juin 1944. En 1945, il est libéré par l'armée rouge, puis rejoint sa famille à Caen.

Aujourd'hui âgé de 94 ans, Bernard Duval se déplace dans les écoles pour transmettre son vécu : "c'est à la fois nécessaire, mais c'est aussi une promesse tenue à ceux qui n'ont pas pu sortir des camps… Ils nous disaient : 'surtout si vous avez la chance de rentrer, vous raconterez ce qu'ils nous ont fait'. Il ne faut pas oublier, car celui qui oublie est condamné à revivre son histoire."

