Expo : la dentelle à l'honneur au Musée de Normandie de Caen

Ses motifs ont orné les vêtements des personnalités les plus importantes durant des siècles et reste aujourd’hui une matière noble très prisée des grands créateurs et de la gente féminine.

De longues heures, de la délicatesse et du savoir-faire sont nécessaires à son tissage pour lequel la Normandie fut autrefois réputée.

L’exposition retrace la genèse de cet art raffiné et propose de se pencher sur différents types de dentelles, de la blonde de Caen au point d’Alençon.

Des pièces rares et de toutes époques sont dévoilées aux visiteurs. Vous pourrez ainsi admirer la finesse et la précision des détails à travers des robes, jupes, éventails et œuvres picturales d’une rare beauté.

Visites guidées, ateliers et conférences enrichissent l’exposition.

Pratique. Jusqu’au 4 novembre au Musée de Normandie de Caen. Infos au 02.31.30.47.60.