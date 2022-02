Grémonville. Il lui crève un œil en sortie de discothèque

Tôt le matin du 6 octobre 2019, sur le parking d'une discothèque à Grémonville (Seine-Maritime), la police intervient pour une altercation entre deux hommes. La victime est blessée à l'œil, après avoir reçu un coup de marteau de la part du prévenu. Les deux individus passaient la soirée dans la discothèque, lorsque le prévenu s'en est pris à la victime, qui s'approchait, un peu trop à son goût, de sa compagne. Une bagarre s'ensuit et les vigiles expulsent les deux protagonistes. Ceux-ci se retrouvent sur le parking, prêts à repartir chez eux en voiture. Cependant, le prévenu ne veut pas en rester là et se dirige vers sa victime, un marteau à la main, puis lui assène un violent coup au visage. Dans la rixe, celle-ci perdra l'usage de son œil droit, ce qui sera confirmé par un certificat médical peu après les faits.

Désolé et repenti

Le prévenu est alors interpellé par la police. Entendu en garde à vue, Dylan Dauzout, 23 ans, reconnaît les faits en précisant que la victime et ses amis l'avaient insulté au sortir de la discothèque. Ces derniers nient totalement les allégations du prévenu et dénoncent un geste gratuit du mis en cause. "Je suis désolé et regrette mon geste", dit-il à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, vendredi 11 octobre 2019. À son casier judiciaire, deux mentions sont portées pour usage de stupéfiants. Pour la partie civile, "nous sommes dans un extrême insupportable". Le ministère public dénonce "l'attitude inacceptable du prévenu". Pour la défense, "c'est un gâchis inutile". Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de quatre années de prison ferme et prononce un mandat de dépôt à son encontre.

