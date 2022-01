Rouen. À Rouen, il est surpris en plein cambriolage

Dans la nuit du 18 septembre 2019, les services de police sont avertis par la victime, qui signale une effraction à son domicile de Rouen (Seine-Maritime). Sa fille, surprise dans son sommeil, s'est levée en entendant du bruit dans la maison et s'est trouvée nez à nez avec Cheick Sacko, 19 ans. En demandant à l'intrus la raison de sa présence sur les lieux, celui-ci répond "qu'il cherche un ami", puis s'enfuit sans demander son reste.

La victime constate cependant la disparition de plusieurs objets personnels : une tablette électronique, une carte bleue ainsi que des bouteilles d'alcool. Une description vestimentaire de l'individu est fournie aux policiers qui finissent par retrouver le voleur qui erre dans les rues de la ville.

"j'étais là par hasard"

Interpellé et conduit en garde à vue pour être entendu, il persiste à dire qu'il cherchait une connaissance et s'est retrouvé là par hasard. Il explique qu'après avoir passé la soirée avec des amis, il se préparait à rentrer au foyer qui l'héberge. C'est sur don chemin qu'il a décidé de s'introduire par effraction chez la victime, sans intention de voler, affirme-t-il à la barre.

Le procureur de la République note que "l'effraction est traumatisante", et rappelle que le prévenu est en situation d'attente de régularisation, quant à son séjour sur le territoire français. Son casier judiciaire mentionne une condamnation pour violences en réunion. La défense estime que la situation précaire du mis en cause "ne justifie pas l'incarcération". Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de trois mois de prison ferme puis prononce son maintien en détention.

