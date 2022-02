James Bond : 50 ans en musique

1. James Bond 007 contre Dr. No (1962) - Le premier James Bond comportait déjà le thème devenu mythique depuis composé par Monty Norman et interprété par John Barry et son orchestre. Il s'est classé à la 13e place des singles britanniques à l'époque et a figuré depuis dans tous les films de la saga.

http://www.youtube.com/watch?v=ye8KvYKn9-0

2. Bons baisers de Russie (1963) - Le thème de Bons baisers de Russie a été arrangé par John Barry, les paroles sont signées Lionel Bart et l'interprétation Matt Monro.

http://www.youtube.com/watch?v=Lcdmq07u2T8

3. Goldfinger (1964) - La chanson Goldfinger de Shirley Bassey a atteint la 21e place des charts britanniques et la huitième aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=Fy_PJODH3p0



4. Opération Tonnerre (1965) - La chanson Thunderball composée par John Barry and Don Black, interprétée par Tom Jones a atteint la 35e place des charts britanniques et la 25e aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=xLYW2UgSJq8

5. On ne vit que deux fois (1967) - Interprétée par Nancy Sinatra, You Only Live Twice a atteint la 11e place des charts britanniques mais a stagné à la 44e place aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=u3lC1Q_L16k

6. Au service secret de sa Majesté (1969) - Retour au thème uniquement musical avec ce film sous la houlette de John Barry.

http://www.youtube.com/watch?v=BRJnK-uWbfQ

7. Les diamants sont éternels (1971) - On retrouve Shirley Bassey avec la chanson Diamonds Are Forever, mais elle ne se classe pas aussi bien que Goldfinger, elle plafonne à la 38e et à la 57e position aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

http://www.youtube.com/watch?v=RTIu_wwxkQI

8. Vivre et laisser mourir (1973) - Ecrite par Paul et Linda McCartney, la chanson Live and let die s'est classée 7e au Royaume-Uni et deuxième aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=A7wSQ0rvdig

9. L'homme au pistolet d'or (1974) - Composé et arrangé par John Barry et Don Black, la chanson The Man With The Golden Gun interprétée par Lulu ne s'est pas classée dans les charts.

http://www.youtube.com/watch?v=G4g1yqOpdEM



10. L'espion qui m'aimait (1977) - Ce film est le premier James Bond à avoir un thème ne reprenant pas le titre. Nobody Does It Better, interprété par Carly Simon a atteint la 7e place aux charts britanniques et la deuxième aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=PNA7DcVppEs

11. Moonraker (1979) - On retrouve encore Shirley Bassey sur le thème de Moonraker mais cette chanson n'a pas été un hit.

http://www.youtube.com/watch?v=2OAtM098F6s



12. Rien que pour vos yeux (1981) - Interprété par Sheena Easton, For Your Eyes Only a atteint la huitième place des charts britanniques et la quatrième aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=NGrptJTswNg

13. Octopussy (1983) - La chanson titre d'Octopussy s'intitule All Time High et est interprétée par Rita Cooldidge.

http://www.youtube.com/watch?v=3LfiEyybCZA

14. Dangereusement vôtre (1985) - La chanson A View To A Kill interprétée par les Duran Duran est le seul thème de James Bond a avoir pris la première place du top 100 Billboard aux Etats-Unis. Il s'est aussi classé 2e au Royaume-Uni.

http://www.youtube.com/watch?v=Fp4CR2HcHLQ

15. Tuer n'est pas jouer (1987) - Le thème de The Living Daylights interprété par a-ha s'est classé 5e au Royaume-Uni.

http://www.youtube.com/watch?v=y9p0FJnk2vM

16. Permis de tuer (1989) - La chanson Licence To Kill de Gladys Knight s'est classée 6e au Royaume-Uni.

http://www.youtube.com/watch?v=ZnSbrx5YByY

17. Golden Eye (1995) - Le thème de Golden Eye a été composé par Bono et The Edge de U2. La chanson interprétée par Tina Turner a atteint la 10e place des charts britanniques.

http://www.youtube.com/watch?v=qGPBFvDz_HM

18. Demain ne meurt jamais (1997) - Le thème de Tomorrow Never Dies a été composé par Mitchell Froom et Sheryl Crow, et interprété par cette dernière.

http://www.youtube.com/watch?v=TLJPeOIWYCw

19. Le monde ne suffit pas (1999) - Le thème de ce film est interprété par Garbage, il a atteint la 11e place au Royaume-Uni.

http://www.youtube.com/watch?v=0J4aSxAi_EM

20. Meurs un autre jour (2002) - La chanson Die Another Day interprétée par Madonna s'est classée troisième au Royaume-Uni et huitième aux Etats-Unis.

http://www.youtube.com/watch?v=V_pCcBm400Y

21. Casino Royale (2006) - Le thème de Casino Royale s'intitule You Know My Name, interprété par Chris Cornell.

http://www.youtube.com/watch?v=867iyhVFyEw



22. Quantum of Solace (2008) - La chanson Another Way To Die, thème de Quantum Of Solace, a été composée par Jack White accompagné d'Alicia Keys.

http://www.youtube.com/watch?v=suXkdsftsVU