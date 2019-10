Cherbourg : un contrat à 900 pâles pour LM Wind sur le plus grand parc éolien offshore du monde

L'entreprise de fabrication des plus grandes pales d'éoliennes au monde (107 mètres de longueur) LM Wind Power, située à Cherbourg (Manche), et plus particulièrement le fournisseur GE Renewable Energy ont été sélectionnés mardi 1er octobre 2019 par Dogger Bank Offshore Wind Farm qui développe actuellement le plus grand parc éolien à l'échelle internationale, à 130 kilomètres au large des côtes du Yorkshire au Royaume-Uni.

900 pâles fabriquées par LM Wind Power

Et c'est une information Tendance Ouest, 300 éoliennes devraient être commandées, soit 900 pâles fabriquées par LM Wind Power pour ce parc éolien offshore. Une sacrée commande, sans compter, celle annoncée il y a deux semaines avec l'américain Orsted, leader mondial de l'éolien en mer. Écoutez le directeur de l'usine cherbourgeoise, Erwan Le Foch :

L'usine ne traîne pas, elle est déjà en phase de production pour les 900 pâles à venir. La première pâle de production série est déjà dans le moule ! Son directeur nous explique ce qui fait sa particularité à l'échelle internationale :

Plus de 230 postes à pourvoir en 2020 chez LM Wind

Alors que l'usine LM Wind est toujours en phase de recrutement (320 postes annoncés d'ici fin 2019), ces nouveaux contrats devraient permettre d'accueillir de nouveaux salariés…

"Le plan de recrutement n'est pas encore détaillé. Mais nous sommes d'ores et déjà sûrs qu'on atteindra plus de 550 personnes sur le site" assure le directeur pour l'année à suivre. Soit 230 postes supplémentaires à pourvoir en 2020. On imagine que de nouveaux job dating devraient donc voir le jour prochainement…

A LIRE AUSSI.

LM Wind Power recrute 200 personnes dans son usine de Cherbourg

Cherbourg : LM Wind Power organise un job dating

LM Wind Power sélectionnée par le plus grand parc éolien du monde

LM Wind Power construira son usine de pales d'éoliennes à Cherbourg : 500 emplois annoncés

Usine de pales à Cherbourg : 100 salariés, démarrage en janvier [Vidéo]